Domingo 9 de noviembre de 2025, p. a10
Dublin. La Federación Irlandesa de Futbol decidió ayer solicitar oficialmente a la UEFA la “suspensión inmediata” de Israel de las competiciones europeas, una petición inédita desde el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor en Gaza el 10 de octubre.
La asamblea general de la federación irlandesa votó en favor de esa moción durante una sesión extraordinaria, informó en un comunicado.
Se mencionaron dos presuntas violaciones de los estatutos de la UEFA por parte de la Asociación de Futbol de Israel: la primera es “organizar clubes en territorios palestinos ocupados sin el consentimiento de la Federación Palestina de Futbol”; la segunda, “el supuesto incumplimiento en la aplicación de una política efectiva contra el racismo”.
El órgano irlandés de futbol se suma a la federación turca, la cual había reclamado esa medida en septiembre, al igual que la presidenta de la noruega, Lise Klaveness.
“Personalmente, creo que si Rusia está excluida, Israel también debe estarlo”, había afirmado Klaveness, a su vez miembro del comité ejecutivo de la UEFA, el cual se volverá a reunir el próximo 3 de diciembre en Nyon.
A pesar de las especulaciones el mes pasado sobre una suspensión de Israel por la UEFA debido a la ofensiva sobre el pueblo palestino, el comité ejecutivo no llegó a reunirse nunca para examinar esa cuestión. La FIFA también descartó toda sanción en ese sentido.