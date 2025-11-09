Afp y Ap

Domingo 9 de noviembre de 2025

Dublin. La Federación Irlandesa de Futbol decidió ayer solicitar oficialmente a la UEFA la “suspensión inmediata” de Israel de las competiciones europeas, una petición inédita desde el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor en Gaza el 10 de octubre.

La asamblea general de la federación irlandesa votó en favor de esa moción durante una sesión extraordinaria, informó en un comunicado.

Se mencionaron dos presuntas violaciones de los estatutos de la UEFA por parte de la Asociación de Futbol de Israel: la primera es “organizar clubes en territorios palestinos ocupados sin el consentimiento de la Federación Palestina de Futbol”; la segunda, “el supuesto incumplimiento en la aplicación de una política efectiva contra el racismo”.