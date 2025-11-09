Ap y De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. a10

La Casa Blanca afirmó ayer que sería “hermoso” nombrar el nuevo estadio de los Comandantes de la NFL en honor al presidente Donald Trump. Las declaraciones del gobierno llegan después de que el portal ESPN indicó que un intermediario ha comunicado al grupo propietario de la franquicia de Washington la intención del mandatario por nombrar al recinto de esta manera.

“Sería un nombre magnífico, ya que fue el presidente Trump quien hizo posible la reconstrucción del estadio”, dijo Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, a ESPN vía correo electrónico.

Trump podría transmitir el mensaje en persona hoy, cuando se espera que asista al partido de los Comandantes contra los Leones de Detroit en el Northwest Stadium en Landover, Maryland.

Leavitt se negó a responder preguntas adicionales, pero una fuente de alto rango de la Casa Blanca aseguró al portal: “es lo que él quiere y probablemente sucederá”.

Un portavoz de los Comandantes indicó a The Associated Press en un mensaje de texto que el equipo no tenía comentarios sobre el informe. La oficina de la alcaldesa de la ciudad, la demócrata Muriel Bowser, declinó referirse al tema.