Valentina Murrieta se lleva el guante de oro
Terminan terceras tras imponerse 3-1 en penales (4-2 global) a las cariocas
Domingo 9 de noviembre de 2025, p. a10
La joven arquera Valentina Murrieta se erigió como firme promesa del futbol tricolor al atajar dos penales para que México venciera en la serie de los 11 pasos por 3-1 (4-2) a Brasil –después de empatar 1-1 en tiempo regular– y consiguiera el tercer puesto del Mundial Femenil Sub-17 de Marruecos. La hazaña de la guardameta le permite también al representativo nacional firmar su segunda mejor participación en esta categoría, tras el subcampeonato en Uruguay 2018.
Murrieta cerró el torneo con una sorprendente marca de cinco penales atajados, logro que le permitió también alzar un trofeo individual: el Guante de Oro a la mejor arquera del certamen.
Ya desde las rondas anteriores, Murrieta, quien es parte de las fuerzas básicas del América, había demostrado su potencial para custodiar el arco después de atajar otros tres penales en cuartos de final ante Italia –dos en tiempo regular y uno en la serie desde los 11 pasos–. Ahora debió replicar esa proeza en la pelea por el tercer puesto.
En los cobros, Brasil tomó ventaja con el tiro de Gabi Push, mientras Valeria Alvarado falló por México y la brasileña Dulce María también erró dejando el marcador igualado de manera momentánea. Fue entonces cuando apareció Murrieta con una gran convicción para guiar a México al triunfo.
La arquera nacional detuvo los tiros de Kaylane y Dany Pereira, el cual fue revisado por el VAR debido que en un inicio Murrieta desvió el esférico, pero éste quedó vivo y la portera alcanzó a reaccionar con un manotazo para sacarlo en la línea de meta.
Berenice Ibarra y Mía Villalpando acertaron en sus disparos, por lo que Fernanda Monroy marcó el tanto que confirmaba la victoria de las tricolores.
“Estamos muy felices, las chicas lo merecían, todo el torneo trabajaron bien. Fue un partido complicado ante un digno rival como Brasil y hoy somos el tercero mejor del mundo. Las chicas deben seguir con los pies bien puestos en la tierra y con nuevos objetivos”, dijo Miguel Gamero, entrenador de México al celebrar la victoria.
El duelo había sido cerrado con un plantel triccolor que fue de menos a más en la cancha del Olympic Stadium de Rabat. En los últimos minutos se desató una ola de emociones: primero con el gol de Kaylane (78) y después por el tanto en puerta propia que la brasileña Evelin marcó en el tiempo de compensación (90+4) y el cual le permitió a México pelear en los penales.
Norcorea es bicampeón
La selección de Corea del Norte consiguió el bicampeonato al golear 3-0 a Países Bajos en la fi-nal. Las norcoreanas confirma-ron su jerarquía en esta división al llegar a cuatro cetros como el país más ganador en los Mundiales Sub-17 Femenil.