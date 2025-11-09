De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. a10

La joven arquera Valentina Murrieta se erigió como firme promesa del futbol tricolor al atajar dos penales para que México venciera en la serie de los 11 pasos por 3-1 (4-2) a Brasil –después de empatar 1-1 en tiempo regular– y consiguiera el tercer puesto del Mundial Femenil Sub-17 de Marruecos. La hazaña de la guardameta le permite también al representativo nacional firmar su segunda mejor participación en esta categoría, tras el subcampeonato en Uruguay 2018.

Murrieta cerró el torneo con una sorprendente marca de cinco penales atajados, logro que le permitió también alzar un trofeo individual: el Guante de Oro a la mejor arquera del certamen.

Ya desde las rondas anteriores, Murrieta, quien es parte de las fuerzas básicas del América, había demostrado su potencial para custodiar el arco después de atajar otros tres penales en cuartos de final ante Italia –dos en tiempo regular y uno en la serie desde los 11 pasos–. Ahora debió replicar esa proeza en la pelea por el tercer puesto.

En los cobros, Brasil tomó ventaja con el tiro de Gabi Push, mientras Valeria Alvarado falló por México y la brasileña Dulce María también erró dejando el marcador igualado de manera momentánea. Fue entonces cuando apareció Murrieta con una gran convicción para guiar a México al triunfo.

La arquera nacional detuvo los tiros de Kaylane y Dany Pereira, el cual fue revisado por el VAR debido que en un inicio Murrieta desvió el esférico, pero éste quedó vivo y la portera alcanzó a reaccionar con un manotazo para sacarlo en la línea de meta.