Chivas y Tigres firman goleadas
Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 9
La jerarquía del Toluca, su instinto y condición de campeón defensor de la Liga Mx aún tienen mucho qué decidir en instancias finales. Como hace cuatro meses en la definición del Clausura 2025, los Diablos derrotaron 2-0 al América con una voracidad que ninguna de las estrellas rivales, incluido el francés Allan Saint-Maximin, pudo provocarle fisuras. Esta vez el partido no puso en juego ningún título anti-cipado, pero sí definió la suerte de las Águilas, que, de aspirar al primer lugar, tuvieron que conformarse con el cuarto mientras los escarlatas apuntan a la excelencia.
La afición en el estadio Nemesio Diez celebró el desenlace como si fuera una diablura. Hubo burlas, provocaciones, recordatorios por las recientes finales ganadas (Liga y Campeón de Campeones), así como el regocijo del argentino Antonio Mohamed, quien domina los enfrentamientos directos sobre el brasileño André Jardine, timo-nel de las Águilas. Paulinho, bicampeón de goleo y en busca de su tercer cetro consecutivo, abrió la cuenta con un zurdazo pegado al poste (40). El brasileño Helinho redondeó la noche de los Diablos con el 2-0 definitivo (56).
Poco antes de comenzar el encuentro, la Liga Mx hizo un llamado a los aficionados para vivir en paz el futbol, luego de que seguidores americanistas y escarlatas se enfrentaron la noche del viernes en una trifulca afuera del hotel donde se hospedaron las Águilas en Toluca.
“La Liga Mx reitera que habrá tolerancia cero en los operativos y quienes alteren el orden serán desalojados y consignados a las autoridades correspondientes”, indicó ayer en un comunicado.
La alcaldía de Toluca desplegó un operativo especial integrado por al menos 550 elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección local. El dispositivo de resguardo incluyó la instalación de torres de videovigilancia, la presencia de la Policía Montada y binomios caninos especializados, además del monitoreo permanente desde el Centro de Mando Municipal, así como policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).
En Guadalajara, los goles de Chivas unieron el pasado con el presente. Primero Armando González y luego Javier Hernández, delanteros que han sido referencia en diferentes épocas del plantel rojiblanco, lideraron la victoria por 4-2 sobre el Monterrey en un estadio Akron que no sólo registró el máximo de su capacidad (46 mil 355 aficionados), sino que además volvió a corear el grito de “Chicharito, Chicharito” después de meses de silbidos y abucheos por su bajo nivel.
González llegó a 12 anotaciones en su cuenta, los mismos que el italiano João Pedro Giraldino (Atlético San Luis) y Paulinho (Toluca), quien por tercera vez lidera la tabla de goleadores en la Liga durante la fase regular. La Hormiga, autor del 2-0 (22), se convirtió en el jugador menor de 23 años con más tantos en una misma campaña en el Rebaño bajo el formato de torneos cortos. Paradójicamente, superó el récord de quien ha sido su mentor, Chicharito Hernández, quien logró 11 goles en 2009.
A la espera del resto de partidos de la última fecha, el delantero guanajuatense se perfila para ganar su primer cetro como máximo romperredes, aunque de forma compartida. Monterrey no supo oponer resistencia. Efraín Álvarez aprovechó un error defensivo y lo transformó en el primer tanto (10), y más tarde Roberto Alvarado sentenció el 3-0 (30), luego de la irrupción de La Hormiga.
Chicharito festeja hasta las lágrimas
Un par de destellos ofensivos de la Pandilla permitieron a Roberto de la Rosa (72) y el español Sergio Canales (80) acercar a su equipo en el marcador, pero finalmente Chicharito Hernández, quien no convertía frente al arco desde febrero pasado, sentenció la goleada con un remate de cabeza (90+4) que celebró hasta las lágrimas. Con este resultado, Chivas aseguró el sexto lugar, además del pase directo a la liguilla, mientras Rayados terminó en el quinto puesto, ya muy lejos de los líderes.
Casi al mismo tiempo, pero en Nuevo León, Tigres se negó a manchar su perfil de aspirante al título. Perdía desde los seis minutos tras un remate de João Pedro Giraldino a segundo poste, pero en tres jugadas, dos de ellas en el segundo tiempo, el cuadro de la UANL dio vuelta a los cartones y consiguió un triunfo por 3-1 que lo mantuvo en lo alto de la clasificación. A la salida del estadio Universitario, los aficionados felinos pidieron a los jugadores un nuevo campeonato: “Vamos Tigreees/ te quiero veeer/ campeóóón/ otra veeez”.
El argentino Ángel Correa (30) y Marco Farfan (56) finalizaron acciones colectivas, en la que el último contacto fue su remate a las redes. Ya con el viento a favor, Diego Lainez se encargó de firmar la séptima victoria de los auriazules en la Liga, con lo que garantizaron un lugar de privilegio en los cuartos de final de la Liga. Los potosinos ya estaban eliminados.
En duelo de sotaneros, el Puebla se impuso 2-1 al León, que terminó en penúltimo.