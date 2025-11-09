▲ El portugués Paulinho anotó uno de los tantos en la victoria por 2-0 de los escarlatas, que lo colocó como tricampeón de goleo, que esta temporada comparte con Armando González, de Chivas, y João Giraldino, de Atlético de San Luis. Foto @tolucafc

De La Redacción y Silvia Chávez González

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 9

La jerarquía del Toluca, su instinto y condición de campeón defensor de la Liga Mx aún tienen mucho qué decidir en instancias finales. Como hace cuatro meses en la definición del Clausura 2025, los Diablos derrotaron 2-0 al América con una voracidad que ninguna de las estrellas rivales, incluido el francés Allan Saint-Maximin, pudo provocarle fisuras. Esta vez el partido no puso en juego ningún título anti-cipado, pero sí definió la suerte de las Águilas, que, de aspirar al primer lugar, tuvieron que conformarse con el cuarto mientras los escarlatas apuntan a la excelencia.

La afición en el estadio Nemesio Diez celebró el desenlace como si fuera una diablura. Hubo burlas, provocaciones, recordatorios por las recientes finales ganadas (Liga y Campeón de Campeones), así como el regocijo del argentino Antonio Mohamed, quien domina los enfrentamientos directos sobre el brasileño André Jardine, timo-nel de las Águilas. Paulinho, bicampeón de goleo y en busca de su tercer cetro consecutivo, abrió la cuenta con un zurdazo pegado al poste (40). El brasileño Helinho redondeó la noche de los Diablos con el 2-0 definitivo (56).

Poco antes de comenzar el encuentro, la Liga Mx hizo un llamado a los aficionados para vivir en paz el futbol, luego de que seguidores americanistas y escarlatas se enfrentaron la noche del viernes en una trifulca afuera del hotel donde se hospedaron las Águilas en Toluca.

“La Liga Mx reitera que habrá tolerancia cero en los operativos y quienes alteren el orden serán desalojados y consignados a las autoridades correspondientes”, indicó ayer en un comunicado.

La alcaldía de Toluca desplegó un operativo especial integrado por al menos 550 elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección local. El dispositivo de resguardo incluyó la instalación de torres de videovigilancia, la presencia de la Policía Montada y binomios caninos especializados, además del monitoreo permanente desde el Centro de Mando Municipal, así como policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

En Guadalajara, los goles de Chivas unieron el pasado con el presente. Primero Armando González y luego Javier Hernández, delanteros que han sido referencia en diferentes épocas del plantel rojiblanco, lideraron la victoria por 4-2 sobre el Monterrey en un estadio Akron que no sólo registró el máximo de su capacidad (46 mil 355 aficionados), sino que además volvió a corear el grito de “Chicharito, Chicharito” después de meses de silbidos y abucheos por su bajo nivel.