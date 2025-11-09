I

r a Palestina en estos terribles meses de guerra cruenta es un acto de heroísmo. La voz del heroísmo siempre conmueve, y escucho a Diego Vázquez con una ansiedad que va creciendo. Me conmueve su terrible relato y se pregunta una y otra vez hasta dónde va a llegar la guerra, mientras lo escucho en uno de los sillones de la sala de mi casa en Chimalistac, donde no hay posibilidad de hacer nada o casi nada.

–Soy Diego Vázquez. Soy artista escénico, me dedico a la danza; soy coreógrafo. Recientemente, dirigí el Taller Coreográfico de la UNAM, que fundó la extraordinaria Gloria Contreras.

–¡Ah, qué bien! Pero yo lo que quiero saber de usted, y lo que me intriga sobremanera, estimado Diego, es por qué decidió ir en la flotilla a Palestina…

–La flotilla es una coalición de movimientos que buscan romper el cerco que mantiene en asedio a Gaza. Está conformada por el convoy Sumud Flotilla de Túnez, el Freedom Flotilla, el Movimiento Global a Gaza, que es al que yo pertenezco, y el convoy de Nusantara, que es el del sur asiático. Somos cuatro movimientos que se unen y damos origen a el Global Sumud o la Flotilla Global Sumud. Sumud quiere decir resiliencia en árabe. Nos organizamos en muy poquitito tiempo; en dos meses organizamos esta misión que debió haber tomado dos años de planeación, porque apremia, porque se sigue matando a niños, a adultos, a mujeres, a ancianos. Teníamos que hacerlo en el verano sí o sí, porque en el Mediterráneo, en el otoño es muy difícil navegar.

–¿Por qué?

–Porque el clima se vuelve más intempestivo, hay más olas, muchos temporales, más huracanes; entonces, teníamos que hacerlo rápido. La premura ocasionó que nos faltara estrategia, sobre todo con los barcos, porque requieren de mucho servicio, pero aún así nos aventamos.

–Un barco requiere de múltiples conocimientos y de muchos servicios.

–Nosotros compramos los barcos en buen estado con las donaciones de la gente; todo el mundo donó; donaciones de, por ejemplo, la delegación de Italia; ellos juntaron hasta 5 millones de euros de puras donaciones; en México logramos casi medio millón de pesos. En total, donaron 44 países y pudimos comprar más de 50 barcos y veleros que no midieran más de 24 metros de largo, para que pudieran ser considerados barcos de uso recreativo, porque sólo a los barcos de uso recreativo la ley internacional los respalda y podemos acceder a distintos puertos sin permisos especiales. Nuestra intención era llevar ayuda humanitaria, pero también que el mundo vuelva los ojos a lo que está ocurriendo allá. El éxito de esta misión fue que los europeos blancos se subieron a los barcos, porque es ahí donde los gobiernos empiezan a sentir más presión. Si estos barcos hubieran estado llenos de gente de Libia, de argelinos, de gente de Congo, de gente de Pakistán, no hubiera tenido el éxito que tuvo. Tuvo éxito porque había mucha gente de Gran Bretaña, de Luxemburgo, de Noruega, de Suecia, de España; eran como 60 personas y muchos suizos, y ellos solos compraron cinco barcos.

–¿Todo eso salió del bolsillo de la gente de a pie?

–Sí, de donaciones de la sociedad civil. Y también creo que hubo una fuerte cantidad de la diáspora palestina. En México recolectamos el dinero a través de “donadoras”, son como unas especies de cuentas especiales donde la gente empieza a donar y ahí se va metiendo el dinero; después esta donadora cobra un porcentaje y nos da todas las aportaciones. Con esto vamos a recuperar un poco de boletos de avión, nuestras comidas, porque todo lo pagamos nosotros.

–Fue un acto de total empatía con el que más sufre, en este caso Palestina.

–Y empatía puesta en acción es compasión. A título personal, yo Diego Vázquez, a mí lo que me mueven son los niños. Como artista escénico, siempre he trabajado con infancias; creo en los derechos de los niños y las niñas. Creo que la educación artística es un derecho, no un privilegio. En Palestina vi las condiciones en las que viven y me involucré, más al nivel de lucha por los derechos de las infancias es muy, muy alto.

–¿A qué estaba usted dedicado antes?

–Como coreógrafo siempre trato de involucrarme de alguna u otra manera en la educación artística con niños. En algún momento trabajé en el estado de Morelos con un proyecto que llevaba danza contemporánea a todos los municipios; involucrábamos a los niños y a las niñas, y bailábamos con ellos los Chinelos. Tengo un Cascanueces que involucra a niños hasta en la puesta en escena, así ellos tienen su propia experiencia semiprofesional o preprofesional, y yo atiendo sus sugerencias; me gusta trabajar con ellos. Tengo una versión de Petrushka, de Igor Stravinsky, para niños, la hice pensando en ellos. Les enseño sobre los instrumentos musicales de una orquesta sinfónica. Suelo hacer muchos talleres, en algún momento impartí en los Faros, estos centros de educación artística de la Ciudad de México.