Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 3

La empresa colonial española en el territorio original mixe-zoqueano inició con el despojo de territorios por la creación de estancias ganaderas del conquistador Hernán Cortés, a quien le fue concedido el título nobiliario de marqués del Valle de Oaxaca, dijo la socióloga Josefa Sánchez Contreras sobre la explotación del imperio español.

A la luz del reconocimiento de injusticias y despojos a los que se refirió recientemente un alto funcionario español, la investigadora explicó a La Jornada que en la región mixe-zoqueana, tras años de campañas, fue dividido en las entidades de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, y se instalaron ganaderías y trapiches de la orden religiosa de los dominicos.

Sánchez Contreras, autora de los libros Colonialismo verde y racismo ambiental: Narrativas descoloniales ante el fascismo (Akal) y Despojos racistas: Hacia un ecologismo anticolonial (Anagrama), contó que la zona de Los Chimalapas, de donde es originaria, sufrió el impacto de la extracción colonial de madera por el río del Corte, el Coatzacoalcos, que desemboca en el Golfo de México. “Se llevaban grandes cantidades de madera hasta el puerto de Veracruz y a La Habana. Con eso contribuyeron a la construcción de navíos que hicieron posible seguir navegando el Atlántico”.