▲ Josefa Sánchez, del Departamento de Sociología de la Universidad de Granada, España, aseveró que la declaración de Manuel Albares “marca una postura frente a las ultraderechas del país hispano que hoy día están agudizando sus discursos de odio contra las poblaciones migrantes que provenimos de pueblos indígenas”. Foto cortesía de la socióloga

La monarquía y gobierno españoles deben pedir perdón por la violencia en la Conquista y Colonización del antiguo México y el despojo de los recursos de los pueblos originarios, procesos que tuvieron continuidad y de cierta forma llegaron al presente, dijeron historiadores y especialistas consultados por La Jornada.

Hace unos días, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, reconoció en nombre del gobierno de España “el dolor” y “las injusticias” que sufrieron los pueblos originarios en su ocupación del ahora territorio mexicano.

En 2019 se alteró el diálogo y la normalidad diplomática luego de que el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, enviara una carta con la exigencia a las autoridades españolas de pedir perdón público por los excesos durante la Conquista y la Colonia. La respuesta fue el silencio.

El historiador y docente José María Murià afirmó que “el tema de la Conquista es fuerte por la continuidad. Si se hubiera acabado en 1550, a nadie le preocuparía. Lo que pasa es que España tiene una deuda con este país, aparte de la explotación colonial y el proceso de independencia”.

Aparte, la socióloga zoque Josefa Sánchez Contreras destacó que es “necesario que la monarquía española pida perdón, por supuesto, sobre todo en un momento en el que continúa el colonialismo y el racismo se exacerba; en el que países como España, que pertenece a la Unión Europea, están demandando grandes recursos minerales y energéticos que hay en los territorios indígenas”.

Murià comentó que le parece que hay algo de mala fe en la declaración, como para “ocultar lo que es un proceso de 500 años de maltrato. Toda la época colonial, no nada más los primeros meses: fue un proceso de agresión, de guerra, a la población indígena.

“Me produce molestia que quieran circunscribir el fenómeno al proceso de la Conquista, algo que duró un chorro de años. La dominación, discriminación, marginación y maltrato de los indígenas duró siempre. En cierta medida dura hasta entrado el siglo XX.”

Para él, es erróneo “reducir el asesinato de las comunidades indígenas al proceso de Conquista, pues para los grupos indígenas la dominación española fue peor que la primera, pues significó la esclavitud. Prohibieron la esclavitud, pero crean las encomiendas, que vienen siendo lo mismo. El resultado fue el exterminio”.

La declaración del funcionario español, continuó Murià, “no significa mayor cosa. Yo creo que no se atrevieron a hacer una declaratoria de pedir perdón por todo lo que hicieron. O todavía peor, que aún dicen que México debe estar agradecido por la Colonia.

“El maltrato de las comunidades indígenas en muchos sentidos sobrevivió, salvo ahorita en los años recientes, que hay toda una protección oficial. Se ha desarrollado toda una campaña en defensa de las comunidades indígenas y que sí va a tener algún buen resultado.”

“Que agradezcan porque les dimos asilo”

El también periodista y escritor amplió el tema: “¿por qué no agradecen por los 50 mil refugiados españoles que, huyendo del fascismo putrefacto, fueron traídos por México? El trabajo que hizo nuestro gobierno, desde sacarlos de los campos de concentración en Francia, salvarlos de la persecución de los alemanes, hasta darles alojamiento a los que escapaban del franquismo, fue uno de los procesos diplomáticos más nobles de la historia humana”.