▲ Diego Prieto, titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, en entrevista con este diario. Foto Jorge Ángel Pablo García

Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 2

El magno proyecto La mitad del mundo: La mujer en el México indígena, dividido en cuatro ejes temáticos que se exhiben en igual número de sedes de Madrid, demanda “dejar atrás cualquier versión de que alguien llegó a civilizar a otro y que aquí había barbarie. Es una visión no sólo hacia el pasado, sino del presente”, dijo el antropólogo Diego Prieto Hernández.

El titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad explicó a La Jornada que en el territorio que ahora conforma México hace más de cinco siglos “ya había civilizaciones complejas, admirables, de enorme capacidad en su economía, técnica, arquitectura, urbanismo y escritura”.

La iniciativa, continuó el funcionario, “esta trabajando bien. Hasta donde me informan, está llegando mucha gente y genera debate. ¡Qué bueno, porque de él pueden nacer nuevas ideas!”

Recordó que el enorme proyecto expositivo surgió por la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de crear una muestra “contundente” que se centrara en “la perspectiva y presencia femenina” en las culturas antiguas y contemporáneas que habitan nuestro territorio desde hace algunos milenios”.

Se inscribió en la línea del fortalecimiento de las relaciones culturales y diplomáticas con España, agregó Prieto, y por ello la muestra apela a la magnificencia de estas culturas antiguas y la presencia de la cultura de estos pueblos en el México contemporáneo en “una exposición fuerte que presentara la continuidad”.

La intención resultó en la exhibición de 435 piezas arqueológicas y etnográficas. La mitad del mundo: La mujer en el México indígena se descompone en cuatro apartados y tiene como parte principal el ámbito humano. La parte divina, la mujer como deidad, como principio del cosmos y vínculo entre corporeidad y espiritualidad se explora en Casa de México en España.

Museo Arqueológico Nacional recibió el apartado de la mujer como trabajadora, madre, parte de una sociedad, de la unidad doméstica, gobernante, guerrera, escritora y como tejedora, que de alguna manera es también una escritora, “porque en el tejido se plasma una manera de ver el mundo y una memoria”, añadió el ex director del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

“País orgullosamente pluricultural”

El Thyssen-Bornemisza expone el ajuar de Tz’akbu Ajaw, que significa “la señora de los muchos linajes” o “la señora de los linajes”. Lo de Reina Roja es una denominación debida a que cuando la descubren estaba cubierta de cinabrio, un intenso colorante rojo, “que apela a la sangre, al inframundo, la muerte como principio de vida también. Otra vez la vida y la muerte son extremos complementarios, pero también interpenetrados. Para que algo nazca primero algo muere”.

Para el Instituto Cervantes, organismo dedicado a las letras, se consideró “hablar de las letras mesoamericanas, que mucho están plasmadas en textiles, tejidos, bordados y urdimbres, sobre todo, realizados por las mujeres del pasado y el presente”.

Prieto Hernández afirmó que la muestra ayuda a entender un “país orgullosamente pluricultural, que abarca desde los pueblos indígenas, afromexicanos y mestizos, en su gran diversidad”, en una suerte de crisol donde se han encontrado “muy diversas raíces culturales, desafortunadamente, durante mucho tiempo, bajo condiciones asimétricas; es decir, la población adscrita a una visión más occidental del mundo vivía condiciones económicas muy diferentes a nuestros pueblos originarios o afromexicanos. Por eso se ha tenido que pelear por el resarcimiento de estos pueblos.