▲ Autoridades capitalinas informaron que se registró saldo blanco, tras un conato de riña en avenida Juárez. Foto Cuartoscuro

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 30

Cerca de 300 personas participaron en la marcha denominada Movimiento Generación Z México, que recorrió del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, donde se registró un conato de riña luego de que elementos de la policía local impidieron que llegaran hasta el Zócalo.

Las secretarías de Gobierno y de Seguridad Ciudadana (SSC) informaron que la movilización concluyó con saldo blanco, a pesar de que, en un punto del trayecto, un grupo reducido de personas realizó pintas en mobiliario urbano, sin que se presentaran mayores incidentes.

Durante el recorrido, personal de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno y de la Dirección General de Gobierno acompañaron la movilización en la que se sumaron activistas pro Palestina.