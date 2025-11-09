Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 30

Ante el reto que tiene la ciudad de estar en las mejores condiciones para recibir a 5.5 millones de personas durante la Copa Mundial de Futbol en 2026, ingresos por unos 4 mil millones de pesos del impuesto por servicios de hospedaje, que antes se utilizaban sólo para publicidad, se aplican en obras que realiza el gobierno capitalino en proyectos de movilidad y equipamiento de corredores turísticos.

El director del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, Carlos Martínez Velázquez, afirmó que este es un buen cambio, una mejor manera de utilizar estos recursos con otras fuentes de financiamiento que dispuso la Secretaría de Administración y Finanzas en infraestructura necesaria para dar servicio al turismo que visitará el país, pero que pasada la justa deportiva queda para los habitantes.

Al cierre del tercer trimestre del año, los ingresos por servicios de hospedaje ascendieron a 724.5 millones de pesos, 7.8 por ciento más del estimado de 672.2 millones para el periodo enero-septiembre y 13.6 por ciento arriba de los 614 millones de 2014.

Este crecimiento del turismo en la capital, dio a conocer Martínez Velázquez, explica la disponibilidad de recursos de la banca privada para el financiamiento del sector, que ha ocupado 82 mil millones de pesos en créditos para operar, crecer o invertir, con la garantía de que al menos el año que viene se recibirá a 5.5 millones de turistas y “si queremos que regresen, tenemos que mostrar la ciudad que queremos”.