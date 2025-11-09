M

anuel Gamio es considerado el padre de la antropología en México, por haber iniciado a principios del siglo XX los estudios antropológicos, con un enfoque integral y profundamente nacionalista. Este sentimiento lo llevó a otros campos de las ciencias sociales y se expresó en un afán inagotable por mejorar la vida de los grupos indígenas, no sólo de nuestro país sino de todo el continente.

Fue pionero en muchos campos; en plena juventud, al gestarse el movimiento revolucionario, fue uno de los ideólogos del nacionalismo que se gestó con pasión en ese periodo. Sus ideas las plasmó en Forjando Patria. Pro nacionalismo, libro que tuvo fuerte impacto entre los intelectuales y artistas de la época. Su influencia se vio reflejada en todos los aspectos de la vida cultural: en las artes plásticas que tuvieron su máxima expresión en el muralismo, en la música con las composiciones de Silvestre Revueltas, Moncayo y Blas Galindo, y en la literatura.

Paralelo a este ideal se desarrollaba su interés por la arqueología, que se despertó al igual que su preocupación por la situación de los indígenas; época que vivió en su juventud en un rancho hulero en la selva veracruzana.

Al regresar a la Ciudad de México, ingresó al Museo Nacional donde ilustres investigadores impartían cursos de arqueología, etnología y antropología; al poco tiempo fue nombrado profesor auxiliar de historia.

En 1914 descubrió el Templo Mayor y publicó el libro Metodología sobre investigación, exploración y conservación de monumentos arqueológicos, que de acuerdo al arqueólogo Eduardo Matos, presenta un cuadro completo de lo que debe ser una investigación arqueológica y comienza a hacer énfasis sobre la importancia de un trabajo integral.

Esta idea alcanzó plena realización en 1917, tras la creación de la Dirección de Antropología que él promovió, primera en Latinoamérica, desde cuya base emprendió una de las investigaciones interdisciplinarias que se llevaron a cabo en el mundo, tomando como campo de trabajo el valle de Teotihuacan.

En ese lugar, durante dos años, reunió alrededor de 40 de los más destacados investigadores, profesionistas y artistas que se dedicaron a estudiar la zona en su respectiva especialidad. El resultado fue una obra impresionante en tres gruesos volúmenes, titulada La población del valle de Teotihuacan. En ella se hace un análisis, diagnóstico y propuesta de soluciones. Ese modelo de investigación lo iba a realizar en todo el país, pero cambió el gobierno y en 1924 el general Plutarco Elías Calles asumió la Presidencia de la República, e invitó a Gamio a ser subsecretario de Educación, renuente a aceptar, la insistencia presidencial y la promesa de que podría seguir con sus estudios integrales lo llevaron a acceder.