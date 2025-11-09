Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 28

Al menos 42 amenazas o presuntas advertencias de atentados con artefactos explosivos en contra de escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han sido atendidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por medio de la Policía Cibernética, luego de denuncias ciudadanas.

Documentos obtenidos vía transparencia señalan que las principales escuelas en las que han sido lanzadas las amenazas son la Escuela Nacional Preparatoria 5, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de Economía, la FES Aragón, la Preparatoria 6, así como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde policías acudieron a realizar inspecciones.

La información refiere que la SSC ha recibido dichos reportes como parte de denuncias ciudadanas donde se les requiere su intervención; sin embargo, precisaron que no era posible dar el resultado de las mismas, ya que representa una vulneración de datos personales y sensibles, así como el proceso legal de las mismas que se encuentran en investigación.

El Agrupamiento Fuerza de Tareas Zorros ha participado en siete solicitudes por parte de la UNAM para que realicen el rastreo de posibles artefactos explosivos en las escuelas de la máxima casa de estudios.