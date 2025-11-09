Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 28
Un juez de control vinculó a proceso de nueva cuenta a Uriel Rivera por abuso sexual en contra de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por los hechos del martes pasado en calles del Centro.
Este es el segundo proceso que se abre a dicho sujeto, pues apenas el viernes fue vinculado por el mismo delito, pero cometido contra una joven de 25 años.
El inculpado fue presentado ante un juez de control el mediodía del sábado en las salas orales de la colonia Doctores, luego de que se ejecutara otra orden de aprehensión, ahora por la denuncia interpuesta por la jefa del Ejecutivo.
En audiencia por cumplimiento de orden de aprehensión, el Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales realizó la imputación contra el indiciado, en el que el principal dato de prueba fue el video que circuló en redes sociales tras la agresión.
El togado determinó que había elementos suficientes para abrirle un segundo proceso y dejarlo con la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte; además, otorgó dos meses para la investigación complementaria, por lo que la fiscalía podrá continuar con la indagación.
El viernes, Uriel fue vinculado a proceso por el primer caso tras el cual fue detenido. Una vez que concluya la etapa intermedia de ambos casos se deberá llamar a una nueva audiencia de cara a un juicio oral.
La noche del martes 4 de noviembre, pasadas las 20 horas, fue señalado por una joven de 25 años como el responsable de haberle hecho tocamientos, por lo que solicitó el apoyo de policías.
Las autoridades capitalinas daban seguimiento al inculpado por los hechos registrados ese mismo día contra la Presidenta.