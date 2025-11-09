Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Domingo 9 de noviembre de 2025, p. 28

Un juez de control vinculó a proceso de nueva cuenta a Uriel Rivera por abuso sexual en contra de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por los hechos del martes pasado en calles del Centro.

Este es el segundo proceso que se abre a dicho sujeto, pues apenas el viernes fue vinculado por el mismo delito, pero cometido contra una joven de 25 años.

El inculpado fue presentado ante un juez de control el mediodía del sábado en las salas orales de la colonia Doctores, luego de que se ejecutara otra orden de aprehensión, ahora por la denuncia interpuesta por la jefa del Ejecutivo.

En audiencia por cumplimiento de orden de aprehensión, el Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales realizó la imputación contra el indiciado, en el que el principal dato de prueba fue el video que circuló en redes sociales tras la agresión.