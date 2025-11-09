Ángel Bolaños Sánchez

Domingo 9 de noviembre de 2025

El secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, informó que se han presentado una veintena de denuncias por anuncios en redes sociales en los que se ofrecen de forma fraudulenta departamentos en proyectos en construcción del gobierno local, por lo que ya hay personas detenidas.

Al comparecer ante diputados del Congreso capitalino con motivo de la glosa del primer Informe de gobierno, el funcionario alertó que hay quienes buscan aprovecharse mediante publicaciones donde piden se deposite dinero a una cuenta para obtener un departamento del Instituto de Vivienda (Invi).

En entrevista, precisó que hay cinco detenidos a partir de las carpetas de investigación abiertas. “Son publicaciones en las que se dice, ‘da tu enganche, 200 mil pesos, accede a una vivienda del Invi’, y esto es un fraude, es información falsa que viene de personas que están en torno a los proyectos de vivienda buscando sacar algún tipo de provecho”.

Agregó que en breve se dará información puntual de los casos; mientras, refirió que se han generado en torno a proyectos importantes en construcción.

Juicios simulados

Por otra parte, señaló que está comprobado que el desalojo de República de Cuba 11, el 27 de agosto, se realizó mediante un juicio simulado y la juez que lo ordenó ya fue sancionada.

Por ahora, se elabora el protocolo para evitar que se violenten derechos en desalojos, “que en realidad son despojos a través de juicios simulados”, y se revisan una decena de casos con visos de ser despojos disfrazados de recuperaciones en juicios poco claros, como el de Cuba 11 y otro que ocurrió en 2023, en Argentina 110.