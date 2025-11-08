R

obert. C. Merton, premio Nobel de Economía 1997, visitó la Escuela Superior de Economía (IPN), donde se animó a predicar el énesimo “llamado” para que México “rediseñe” su sistema de pensiones con “visión” integral y sostenible ( Aristegui Noticias, 26/3/25).

Después de aportar la “novedad” de que un “buen” sistema garantiza ingreso “protegido” contra la inflación, reveló su gran concepto, Retirement Security Bond: bono gubernamental, especialmente útil para trabajadores informales, que no paga intereses durante la etapa activa, pero otorga una renta previsible en la jubilación y es muy fácil de usar sin conocimientos técnicos sofisticados: no requiere la manoseada “educación financiera”. El bono, precisó, no sólo debe vincularse a la inflación, sino también al consumo “per cápita promedio” para reflejar mejor el nivel de vida esperado (Merton-Muralidhar, 2017, Time for retirement SeLFIES?) y que el Nobel viajero ya ve operar en Brasil desde 2023 (RendA+).

Acompañando a los defensores de la así llamada hipoteca inversa (producto financiero que convierte –para los mayores de 65 años– en renta mensual el valor de su vivienda y que al término del contrato pasa a la titularidad del que prestó la hipoteca, es decir: sacrificar el patrimonio inmobiliario de las nuevas generaciones), para Merton no hay la menor duda de que la vivienda es un “activo clave” en el retiro y milita por “expandir” su uso: “México podría ser un buen lugar para beneficiarse, ya que hasta 69 por ciento de los hogares disponen de casa propia”. ¿Para sacrificar la propiedad de las nuevas generaciones? ¡Otra muy Nobel aportación!

Con su Retirement Security Bond estaríamos frente a una suerte de Udibono, indexado a un índice de consumo garantizando para que el ahorrador-comprador cuente con el pago requerido, con la ventaja de que él mismo escoge también exactamente cuándo empieza, cuánto durará y cuánto recibirá por su compra, sujeto, claro, a su inversión en el papel. En suma: una planeación del retiro sencilla, atractiva para los ahorradores informales, porque no requiere fondos de pensiones que gestionen las inversiones o un esquema de financiamiento con prefondeo de recursos para cubrir una pensión al trabajador informal.

El vencimiento del bono se cubriría en el largo plazo por su emisor –por ejemplo, el gobierno federal–, que usaría el ahorro obtenido hoy para invertirlo de forma productiva y así respaldar los pagos futuros. En esencia, se trata de financiar pensiones con deuda. Aunque el gobierno sería un candidato natural para emitir este tipo de instrumento, también podría haber interés de que lo hagan privados, siempre que cuenten con la solidez necesaria para cumplir sus compromisos a largo plazo.