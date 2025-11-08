¿C

ómo rastreamos la izquierda artística radical que suele ser históricamente borrada de la memoria oficial? Desde el canto, Teixeiro reflexiona posibles escenarios de un sistema que ya mostraba decadencia a principios de los años 80, con la entrada del neoliberalismo. Cantar la experiencia de la gente común en su trajinar rebelde. Cantar desde historia posrevolucionaria, cuna de largas traiciones y de corrupción institucionalizada.

Cuando nos armó Carranza

para matar campesinos

y acelerar el camino

del progreso nacional...

Canciones vigentes que registran claves del pasado para iluminar la reflexión presente. Ajeno a partidos políticos, León mantiene autonomía en su voz y mirada hacia el sistema capitalista y la izquierda mexicana.

Sonrientes vampiros escupen tu cara

con tu propia sangre

la verdad es traición a la patria

la izquierda se arrastra.

El menor de cinco hijos del matrimonio entre Andrea Teixeiro, de ascendencia cubana, y Alfredo Prócoro Chávez, de origen español. Ella llegó de Orizaba, Veracruz, escenario ligado a la abuela materna, Cecilia, visitando en el panteón a una hija que había perdido.

Entraron los zapatistas

con el sol en el sombrero,

Mi madre tenía siete años

y Orizaba sarampión.

Las mujeres espantadas

pararon los colchones

“No vaya, doña Cecilia,

esta noche al panteón,

que están fumando juanita

los soldados de Carranza”

El cerro de la Escamela

blanqueaba de zapatistas.

Su padre, nacido en Aguascalientes, se unió muy joven al carrancismo en los Batallones Rojos de la Casa del Obrero Mundial, trabajando en una fábrica de bombas en Tampico. Hay una foto de un jovencito rudo con ropas de trabajo posando junto a una bomba. Es la imagen de portada del disco Se va la vida, compañera.

Mi madre tenía 16 años, y mi

padre, 20. Un romance permea-

do por la canción y los grandes

momentos posrevolucionarios.

Mi padre le declaró su amor

en una cáscara de nuez; como

no era sencillo acercarse a

una muchacha, mi padre ideó

introducir un recado dentro de

la cáscara, y le hizo a ella el ino-

cente regalo de una nuez.

De niño en la colonia Plutarco E. Calles, León presenció la lucha de clases en una rivalidad estudiantil histórica, IPN y UNAM:

La lucha Poli -UNAM reflejaba una lucha de clases, siendo los primeros humildes hijos de trabajadores, y la UNAM reflejo de la juventud pujante. Eso provocaba una lucha de clases: campesinos inmigrantes-clase media y alta de la ciudad. La vida del barrio me politizó. Me identificaba con el Poli , rechazaba a los de la UNAM; un odio inconsciente a los consentidos del gobierno. Los internos del Poli venían de Sonora, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca; estaban organizados políticamente. Cuando yo tuve 15 o 16 años, las riñas entre ambas escuelas habían adquirido fuertes tintes políticos, un conflicto claro de clases. Los del Poli eran apodados “boleros” o “limosneros”.