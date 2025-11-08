▲ El mandatario de Tamaulipas dio el banderazo de arranque de la obra. Foto La Jornada

Nuevo Laredo, Tamps., Tamaulipas seguirá trabajando con la visión de futuro de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya al dar el banderazo de inicio de la construcción del tren Nuevo Laredo-Saltillo, una obra que, dijo, permitirá consolidar a esta frontera como la más importante de América Latina.

Durante un enlace virtual a la conferencia mañanera, desde esta ciudad hasta Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo local agradeció también la autorización de la mandataria para la ampliación de la concesión del Puente Libre Comercio de esta frontera, así como su expansión en infraestructura de ocho a 10 carriles.

“Sabemos que, con su visión de futuro, el ferrocarril une a individuos, a comunidades, a familias, y con esa gran visión de desarrollo social, siempre estaremos trabajando de su lado aquí en Tamaulipas”, expresó Villarreal Anaya.

Acompañado por Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, el mandatario tamaulipeco dio la bienvenida a esta obra de gran calado que permitirá la generación de 10 mil 922 empleos directos y 32 mil 766 indirectos.