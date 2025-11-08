Política
Cooperativa Pascual agradece el apoyo de la Presidenta
 
Periódico La Jornada
Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 13

Para la Sociedad Cooperativa de Pas-cual es “muy importante que la presidenta Claudia Sheinbaum haya expresado que habrá apoyo para que podamos seguir operando”, comentó el asesor económico de la refresquera, José Luis Sánchez.

Junto con los presidentes de los consejos de Administración y de Vigilancia de la cooperativa, Héctor Martínez Cruz y Adrián Neri, respectivamente, expresó que agradecen la intervención de la mandataria, que conoce su movimiento y el gran esfuerzo que han realizado durante 40 años para sacar adelante esa empresa “cien por ciento mexicana”, que libra una batalla permanente contra las grandes trasnacionales,

Dijo que cabildearon en ambas cámaras del Congreso, primero para que los productos Boing quedaran exentos del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios que se aplicó al consumo de los refrescos y después para que en el Presupuesto del 2026, que se aprobó ayer, se incluyera un incentivo a Pascual, toda vez que el gravamen bajará considerablemente sus ventas.

