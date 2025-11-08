Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 13

Para la Sociedad Cooperativa de Pas-cual es “muy importante que la presidenta Claudia Sheinbaum haya expresado que habrá apoyo para que podamos seguir operando”, comentó el asesor económico de la refresquera, José Luis Sánchez.

Junto con los presidentes de los consejos de Administración y de Vigilancia de la cooperativa, Héctor Martínez Cruz y Adrián Neri, respectivamente, expresó que agradecen la intervención de la mandataria, que conoce su movimiento y el gran esfuerzo que han realizado durante 40 años para sacar adelante esa empresa “cien por ciento mexicana”, que libra una batalla permanente contra las grandes trasnacionales,