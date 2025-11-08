Jared Laureles y Juan Carlos G. Partida

Reportero y corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 13

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) detectó y atendió un caso de gusano barrenador del ganado (GBG), proveniente del sur-sureste del país, en un corral de engorda en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.

Representa la primera incidencia de esta plaga en la principal entidad productora pecuaria; en tanto, la dependencia federal aseguró que se trata de un caso aislado que fue “contenido y sin riesgo” para la ganadería jalisciense.

El incidente fue identificado durante una revisión de rutina en un cargamento de vacunos procedente de Campeche con 79 animales, ante lo cual se aplicó el protocolo de desactivación delimitando un área focal y perifocal con un radio de 20 y 40 kilómetros, respectivamente.

Fue el perro Hummer, adiestrado por la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del estado de Jalisco, el que halló las larvas –luego se supo que eran al menos 20– en la oreja de uno de los 79 bovinos, por lo que se procedió a la revisión física y visual, encontrando una herida junto al arete de identificación.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) activó el Protocolo de Atención a Incursiones y reforzó la vigilancia y el rastreo epidemiológico, además reiteró el llamado a reportar cualquier sospecha del gusano barrenador.

“El apego estricto a los protocolos sanitarios, así como la cooperación con el gobierno de Jalisco y con el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (Aphis, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, sustentan la efectividad del sistema de vigilancia epidemiológica, que permite la detección temprana y la atención oportuna de incursiones de GBG”, enfatizó la Sader.