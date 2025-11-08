Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 12

Cientos de estudiantes de las distintas unidades académicas de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la Ciudad de México bloquearon por más de tres horas los carriles centrales de Periférico Sur, en ambos sentidos, a la altura de la avenida Picacho-Ajusco.

Esto, tras conocer que la rectoría de esa casa de estudios confirmó que no acudiría a la mesa de diálogo convocada para ayer por los alumnos de la unidad Ajusco, quienes permanecen en paro desde el pasado 28 de octubre.

En un mensaje a la comunidad universitaria, la rectoría de la UPN, que encabeza Rosa María Torres Hernández, informó que si bien los alumnos accedieron a crear una comisión de enlace con las autoridades universitarias, no se concretó la preparación conjunta del diálogo con la comisión de la rectoría.

Por ello, consideraron que el encuentro no tenía condiciones para realizarse en un “ambiente seguro, respetuoso y ordenado, donde todas las voces sean escuchadas y reconocidas”. No obstante, ratificaron su disposición al diálogo.

De esta manera, cientos de alumnos determinaron bloquear ambos sentidos de Periférico Sur, lo que ocasionó caos vehicular en esa zona de la capital del país.

Los estudiantes, quienes demandan la renuncia de la rectora debido al “abandono en que mantiene a la institución y la nula atención al estudiantado”, exigieron su destitución durante la protesta.