Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 12

La propuesta del grupo de Morena en la Cámara de Diputados para que la consulta sobre la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum coincida con las elecciones intermedias de 2027 –en vez de realizarse en agosto de 2028, como está actualmente contemplado–, generó posiciones encontradas en San Lázaro.

El coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, señaló que la mencionada propuesta, que se dictaminaría el lunes en la Comisión de Puntos Constitucionales e implica modificar el artículo 35 de la Carta Magna, implica “que la Presidenta se ‘mete’ a la boleta de las elecciones intermedias”, lo cual iría “en contra de la democracia mexicana”.

Lo anterior, dijo en entrevista con varios medios, porque en los comicios de 2027, mediante los cuales se renovarán las gubernaturas de 17 estados y la Cámara de Diputados, además de elegirse a jueces y magistrados de circuito, la mandataria “podrá hacer campaña” y permitir que los candidatos de Morena se “cuelguen” de su imagen para ganar simpatizantes.

Distorsiona los comicios: PRI

Para el ex gobernador de Coahuila, la presencia de Sheinbaum en la boleta electoral de 2027 “va a generar un problema de distorsión en los comicios” de ese año, porque la mandataria podrá hacer campaña “para una revocación que nadie pidió”. Lo anterior, consideró, podría deberse a que Morena teme una eventual derrota en las elecciones intermedias.