Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 11

El Fondo de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unicef) lanzó un llamado a sus estados miembro para garantizar la inmunización de todos los niños y adolescentes.

Destacó que es posible garantizar las vacunas esenciales para todos los menores en el mundo, en particular de enfermedades que pueden ser erradicadas como el sarampión o la poliomielitis, ésta última un mal viral altamente contagiosos que puede causar parálisis irreversible e incluso tener consecuencias mortales.

Se estima que desde 1988 a la fecha 3 mil millones de personas han sido vacunadas pero “la lucha no ha terminado, pues debido a una baja vacunación, aún hay brotes”.

En el contexto de la campaña para lograr la inmunización universal de las infancias, Unicef destaca que tan sólo en los pasados 50 años, las vacunas salvaron 154 millones de vidas, “lo que equivale a seis personas por minuto durante cinco décadas”.

Gracias a la vacunación, que se aplica de forma sencilla y segura, se puede evitar la propagación de enfermedades y proteger a otras personas, igual que cada persona vacunada contribuye a proteger a los demás.