Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 11

México mantiene el puntaje más bajo en cuanto a la injerencia de la industria tabacalera en las políticas de salud pública entre los países de la región, de acuerdo con los resultados del IV Índice Regional de Interferencia de la Industria Tabacalera para América Latina y el Caribe 2025, elaborado por Corporate Accountability y el Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC).

Sin embargo, como el resto de naciones latinoamericanas, se enfrenta a múltiples intentos de injerencia que van desde la participación indebida de tabacaleras en políticas públicas; actividades de “responsabilidad social corporativa”, e incentivos fiscales y exenciones, además de interacciones innecesarias con funcionarios.

En videoconferencia, Laura Salgado, jefa de campañas y alianzas en GGTC, destacó que la industria tabacalera presiona a los gobiernos de los países, “en particular cuando están en contextos difíciles. En muchos casos las respuestas gubernamentales fueron insuficientes, por eso el puntaje fue más bajo este año y se reporta una mayor interferencia de la industria”.