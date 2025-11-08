Arturo Sánchez Jiménez

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 10

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció este viernes dos nuevas herramientas para prevenir y combatir la corrupción: la plataforma Data Buen Gobierno y el dosier interactivo Corrupción Cero.

Ambas iniciativas fueron presentadas durante la LXXV Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, celebrada en Mérida, según un comunicado.

El subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera, explicó que las dos herramientas tienen como propósito democratizar el acceso a la información pública y transformar los datos gubernamentales en conocimiento útil para la sociedad. “Data Buen Gobierno permite que cualquier persona explore y entienda cómo funciona el gobierno, sin necesidad de ser especialista en estadística o tecnología. Se trata de convertir los datos en herramientas de participación y vigilancia ciudadana”, señaló.

La nueva plataforma integra más de 50 bases de datos públicos del Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la propia Secretaría Anticorrupción. Toda la información se presenta en formatos abiertos, descargables y de fácil comprensión, lo que facilita su uso por parte de investigadores, periodistas, estudiantes y ciudadanía en general para analizar el desempeño gubernamental y la gestión pública