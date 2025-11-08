Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 10
Cuernavaca, Mor., Jesús Alejandro Vera Jiménez, quien fue rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el periodo 2012-2018, fue detenido ayer en Cuautla por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), presuntamente por su relación en el caso de La estafa maestra, según fuentes ministeriales.
El arresto consta en el Registro Nacional de Detenciones, pero hasta anoche ni la FGR ni la Fiscalía Anticorrupción del estado de Morelos difundieron de manera oficial detalles de la aprehensión.
No obstante, es conocido que Vera Jiménez desde 2020 enfrenta acusaciones por su presunta participación en la malversación de recursos públicos federales del programa Cruzada nacional contra el hambre, implementado durante la administración del ex presidente priísta Enrique Peña Nieto.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) lo halló culpable del desvío de más de 200 millones de pesos a través de contratos simulados; el ex rector promovió un amparo, por lo que obtuvo una suspensión provisional.
Sin embargo, en marzo de 2021 fue declarado prófugo; la Fiscalía Anticorrupción estatal emitió una ficha en la que identificó a Jesús Alejandro Vera como “probable partícipe de hechos ilícitos”, y ofreció una recompensa de hasta mil 110 UMAS a quien proporcionara información útil, veraz y oportuna para su localización y captura, en relación con la causa penal JC/860/2017.
Vera Jiménez, durante su rectorado fue opositor al ex gobernador perredista Graco Ramírez (2012-2018), quien ayer a través de su cuenta de X difundió: “Cuando estuve como responsable del Gobierno de Morelos algunos actores políticos montaron una narrativa y campaña de que no se entregaba el presupuesto a la @UaemMorelos. Dijimos que el rector había malversado el presupuesto y era parte de La estafa maestra. Hoy se empezará a hacer justicia”.