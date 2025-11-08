Rubicela Morelos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 10

Cuernavaca, Mor., Jesús Alejandro Vera Jiménez, quien fue rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el periodo 2012-2018, fue detenido ayer en Cuautla por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), presuntamente por su relación en el caso de La estafa maestra, según fuentes ministeriales.

El arresto consta en el Registro Nacional de Detenciones, pero hasta anoche ni la FGR ni la Fiscalía Anticorrupción del estado de Morelos difundieron de manera oficial detalles de la aprehensión.

No obstante, es conocido que Vera Jiménez desde 2020 enfrenta acusaciones por su presunta participación en la malversación de recursos públicos federales del programa Cruzada nacional contra el hambre, implementado durante la administración del ex presidente priísta Enrique Peña Nieto.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) lo halló culpable del desvío de más de 200 millones de pesos a través de contratos simulados; el ex rector promovió un amparo, por lo que obtuvo una suspensión provisional.