Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 8

Aunque en América Latina y el Caribe hay “grandes avances normativos” en materia de visibilización y combate a la violencia de género, sigue siendo un problema “grave y persistente”. Actualmente, entre 63 y 76 por ciento de las mujeres han sido víctimas, señaló Ana Güezmes García, directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En el 26 Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, celebrado en la Ciudad de México, la experta añadió: “la violencia de género no se puede normalizar y tiene consecuencias terribles en la salud y en la vida de las mujeres” y, en su forma más extrema, “mata”. Acotó que “la buena noticia es que es se puede prevenir y evitar”.

En busca de ello, los países de la región hacen esfuerzos diversos. Por ejemplo “14 naciones ya tienen leyes integrales que amplían la comprensión sobre violencia; 20 han tipificado feminicidio; 10 poseen normas sobre producción y sistemas de información basadas en registros administrativos mientras países prohíben sin excepción el matrimonio infantil.

Aparte, en el foro Hombres por la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, señaló que para trabajar por un cambio cultural que permita construir una nueva convivencia basada en el respeto y la igualdad es necesario “convocar a los hombres”.