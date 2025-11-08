Jared Laureles

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 8

La desaparición de una persona genera una “herida profunda” en las familias, la cual requiere una respuesta de las autoridades: el paradero de sus seres queridos; de lo contrario, “no hay forma” de que puedan reconstruir su proyecto de vida o iniciar su proceso de duelo, advierten especialistas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Durante la presentación del libro de poesía Mi grito y mi silencio: palabras de amor en medio de la ausencia y un grito al cielo mientras mi corazón grita tu ausencia, Jérémy Renaux, coordinador regional del programa de personas desaparecidas para México del CICR, destacó que esta obra se convierte en un vehículo para sanar, hacer memoria y transformar el dolor de las familias, quienes se ven afectadas en todos los ámbitos de la vida.

“Eres la ausencia más presente en mi vida”, expresó al citar una de las frases plasmadas en los 36 poemas y cartas que redactaron madres, esposas, hermanas e hijas; la publicación refleja “toda la fuerza y la resiliencia”, pero también “nos confronta” con el dolor, recalcó.

Impacta a toda la familia

Las familias, destacó, no son sólo “víctimas de una tragedia”, sino también actoras del cambio social y protagonistas de sus propios procesos; no obstante, lamentó que sean “estigmatizadas” y, con ello, la voz de quienes buscan a sus allegados sea “silenciada o ignorada” por sus propios parientes y la sociedad.