▲ Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (centro), encabezó la apertura de sesiones del Sistema Nacional de Búsqueda. Foto tomada de la red social X de la funcionaria

De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 8

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó la primera sesión del Sistema Nacional de Búsqueda, el cual “comienza una nueva etapa con mejores herramientas, pero también retos”, señaló.

Con el mandato de mejorar la organización de todo el Sistema, se busca garantizar la atención integral y especializada a las familias, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

Subrayó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es fortalecer los procesos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, en colaboración con los tres órdenes de gobierno, con el firme compromiso de hacer justicia a las familias.

“Lo que nos ha dicho la Presidenta es que el derecho humano a ser encontrado y el derecho humano de las víctimas a buscar a sus familiares son principios fundamentales que el Estado debe garantizar y proteger”. Mencionó la existencia de una nueva ley, resultado de 450 reuniones con grupos y familiares de personas desaparecidas, cuya voz ha sido esencial para dotar de sentido y legitimidad cada avance.