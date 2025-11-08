Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 7

En el Día del Ferrocarrilero, autoridades federales dieron el banderazo de salida a la construcción del tramo Arroyo El Sauz-Nuevo Laredo del Tren del Golfo de México, en una zona de mucha actividad económica entre el sur de Saltillo, el norte de Monterrey y la conexión con Nuevo Laredo.

En la ceremonia, que se transmitió por videollamada en la mañanera del pueblo, Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, señaló que este tramo será de 136.48 kilómetros de vía sencilla, de los 396.34 que comprenderán el tren de Saltillo a Nuevo Laredo.