Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 7
En el Día del Ferrocarrilero, autoridades federales dieron el banderazo de salida a la construcción del tramo Arroyo El Sauz-Nuevo Laredo del Tren del Golfo de México, en una zona de mucha actividad económica entre el sur de Saltillo, el norte de Monterrey y la conexión con Nuevo Laredo.
En la ceremonia, que se transmitió por videollamada en la mañanera del pueblo, Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, señaló que este tramo será de 136.48 kilómetros de vía sencilla, de los 396.34 que comprenderán el tren de Saltillo a Nuevo Laredo.
Los trens irán a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora, para ir de Monterrey a Nuevo Laredo en poco menos de dos horas, y de Saltillo en tres horas y media. Se tienen consideradas estaciones terminales, de demanda media y baja, así como recorridos largos, intermedios y cortos, “que principalmente satisfacen una demanda en las zonas metropolitanas, conectando zonas de trabajo y de vivienda en Monterrey y Saltillo”, sostuvo.
Se estima que en esta obra se crearán 10 mil 992 empleos directos y 32 mil 766 indirectos.