Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 7

Lima. Perú anunció ayer que consultará a países integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre una convención de asilo antes de tomar una decisión sobre un salvoconducto que permita la salida de la ex primera ministra Betssy Chávez, luego de recibir asilo en la embajada de México en ese país.

La decisión peruana prolonga el impasse diplomático entre ambas naciones. Perú decidió romper relaciones con México esta semana tras la concesión de asilo a Chávez, quien enfrenta cargos por su presunta participación en el intento del ex presidente Pedro Castillo de disolver el Congreso en diciembre de 2022.

En un comunicado, la cancillería peruana indicó que realizará la consulta “con el fin de buscar que se modifique la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático”, de la que, consideró, se ha hecho “uso indebido”.