De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 6

El titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Morales Ángeles, encabezó ayer la ceremonia de conmemoración de los 97 años del inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

En su mensaje recordó el primer aterrizaje, ocurrido el 5 de noviembre de 1928 en el entonces Puerto Aéreo Central, y destacó la relevancia histórica de este recinto como punto de conexión entre México y el mundo.

Asimismo, expresó su confianza en que el Grupo Aeroportuario Marina continuará desplegando acciones estratégicas para reposicionar al AICM como el principal centro aeroportuario del país.

Subrayó la importancia de fortalecer los servicios e infraestructura del aeropuerto, especialmente ante la próxima Copa Mundial de Futbol 2026, cuyo partido inaugural se realizará en la Ciudad de México. Señaló que “la primera impresión de miles de visitantes será la atención, eficiencia y hospitalidad brindadas en este aeropuerto”.