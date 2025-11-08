Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 6

XI’an. La reunión inaugural del Mecanismo de Socios Mediáticos del Sur Global y del XIII Foro Mundial de Medios de Video (VMF, por sus siglas en inglés) se inauguró el jueves en Xi’an, capital de Shaanxi, en el noroeste de China.

Con el tema “Construyendo consenso para beneficios compartidos: El papel de los medios en la gobernanza global”, este evento de dos días reúne a cientos de funcionarios gubernamentales, líderes de organizaciones internacionales y representantes de los principales medios de comunicación del Sur Global para intercambiar puntos de vista sobre cómo fortalecer la voz de los países en desarrollo, promover la justicia y la equidad en la comunicación internacional y compartir historias inspiradoras de paz y desarrollo.

También marca el lanzamiento oficial de este mecanismo, cuyo objetivo primordial es promover la consulta en pie de igualdad, el desarrollo común y el fortalecimiento de los países en desarrollo.