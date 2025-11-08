Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 6
XI’an. La reunión inaugural del Mecanismo de Socios Mediáticos del Sur Global y del XIII Foro Mundial de Medios de Video (VMF, por sus siglas en inglés) se inauguró el jueves en Xi’an, capital de Shaanxi, en el noroeste de China.
Con el tema “Construyendo consenso para beneficios compartidos: El papel de los medios en la gobernanza global”, este evento de dos días reúne a cientos de funcionarios gubernamentales, líderes de organizaciones internacionales y representantes de los principales medios de comunicación del Sur Global para intercambiar puntos de vista sobre cómo fortalecer la voz de los países en desarrollo, promover la justicia y la equidad en la comunicación internacional y compartir historias inspiradoras de paz y desarrollo.
También marca el lanzamiento oficial de este mecanismo, cuyo objetivo primordial es promover la consulta en pie de igualdad, el desarrollo común y el fortalecimiento de los países en desarrollo.
Directores de organizaciones de medios de comunicación de países del Sur Global, líderes de organizaciones de medios internacionales y enviados diplomáticos han enviado mensajes en video al foro.
Creado por CCTV+ en 2011, el VMF se centra en la difusión de contenido de video e innovaciones tecnológicas, y constituye una plataforma clave de intercambio para usuarios y socios de medios de comunicación en todo el mundo.
Este año, el evento es patrocinado por CCTV+, el Departamento de Publicidad del Comité Municipal de Xi’an del Partido Comunista de China y la Oficina del CMG en Shaanxi, con la ayuda de la Cadena Global de Televisión de China.