Política/Morenistas diluyen protesta/
Morenistas diluyen protesta
 
Periódico La Jornada
Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 6

Al grito de “es un honor estar con Claudia hoy”, simpatizantes de la presidenta Sheinbaum impidieron a un pequeño grupo de opositores, que se pronunciaban contra Morena y la “dictadura”, acercarse a las vallas colocadas frente a la Puerta de Honor de Palacio Nacional, donde la mandataria recibió ayer a su homólogo francés, Emmanuel Macron.

Entre empujones e intercambio de consignas, los primeros bloquearon el paso a los inconformes y los hicieron retroceder.

Con pancartas y un megáfono, los opositores, identificados como ex integrantes del movimiento Freena, respondieron “¡Fuera Morena; No a la dictadura!”, sin alcanzar su cometido.

