Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 6

En un segundo encuentro con empresarios mexicanos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dialogó sobre el flujo de inversiones y el comercio entre los dos países, lo cual ocurre en vísperas de la firma del Acuerdo Global Modernizado.

Después de que el mandatario francés se reunió por la mañana con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y algunos miembros de su gabinete, Macron sostuvo un segundo acercamiento con el sector privado del país en el Club de Industriales, espacio en el que también entregó la condecoración de la Legión de Honor Francesa a Carlos Slim Helú, el hombre más acaudalado del país.

Al concluir este encuentro, Francisco Cervantes Díaz, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), calificó ambas reuniones como “muy buenas”.

El líder empresarial comentó que el acercamiento en Palacio Nacional con la presidenta Sheinbaum se trató de un diálogo directo con los empresarios franceses y mexicanos. “Hay una gran oportunidad tanto en México como en Europa y, sobre todo, ya cerca de la renovación del Acuerdo Global Modernizado”, dijo.

“Estuvimos hablando del Plan México y el presidente Macron está muy interesado, porque es una muy buena visión de la presidenta Claudia Sheinbaum”, indicó.

Sin mencionar montos, Cervantes señaló que las dos partes están interesadas en aumentar el flujo de inversiones en ambos territorios.

Algunas de las empresas mexicanas presentes en Francia son Alsea, Grupo Carso y Grupo Bimbo. Las francesas en territorio mexicano son Blue Orange Capital, Alstom, HDF Energy, entre otras.

Después de recibir el reconocimiento a su trayectoria, Slim Helú expresó brevemente su satisfacción. Al acto, acudió la familia del empresario más importante de México, incluyendo a Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso y América Móvil.