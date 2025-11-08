Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 5

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) criticó la publicación, por algunos medios de comunicación y, “más grave” aún, por la Fiscalía de Michoacán, del nombre, rostro e información personal del adolescente de 17 años, presuntamente involucrado en el crimen de Carlos Manzo. Tras manifestar su “profunda consternación y condena” por el asesinato del edil, expuso que revelar la identidad del adolescente constituye una violación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a los principios internacionales de justicia para adolescentes, que exigen la estricta confidencialidad y reserva de datos para proteger su identidad, su proceso legal y el derecho a construir un proyecto de vida desvinculados de la criminalidad.