Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 5

La presidenta Claudia Sheinbuam Pardo anunció que este domingo presentará el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, a fin de fortalecer la estrategia de seguridad para la entidad, con enfoque en atención a las causas.

“Tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para que ningún joven se acerque a un grupo delincuencial”, sostuvo, tras conocerse que el autor material del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tenía 17 años.

Horas antes de la multitudinaria marcha en ese municipio, la mandataria adelantó que mañana en Palacio Nacional presentará “los ejes de la estrategia, a la que vamos a dar continuidad y seguimiento”, destacando las reuniones que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha sostenido con distintos sectores de la entidad.

Entre ellos, presidentes municipales, iglesias, maestras y maestros, con “todos los secretarios del gabinete acercándose”.

Aseguró que esos encuentros continuarán, por lo cual el plan de justicia “se puede seguir ampliando y fortaleciendo”.

Pero “no nos vamos a ir de Michoacán, va a haber y ha habido presencia; ahí están todos los Programas de Bienestar” y la Guardia Nacional, “pero lo dije desde el primer día: hay que fortalecer la estrategia en Michoacán”.

La Presidenta afirmó: “tiene que haber más escuelas, más atención, más cultura, más deporte, de tal manera que los jóvenes se sientan atendidos y no vean en un grupo de la delincuencia una opción que parece que les da recursos y al final es una opción de muerte para ellos”.

Insistió en que la estrategia de seguridad “debe tener la parte formal de presencia de la policía, de la Guardia Nacional, de las fuerzas federales, si es necesario; la inteligencia, la investigación, la coordinación, las detenciones, la judicialización, pero debe tener atención a las causas, abrazar a los jóvenes”.