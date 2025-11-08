Alonso Urrutia y Ernesto Martínez Elorriaga

Enviado y corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 4

Uruapan, Mich., Ante miles de personas que se manifestaron en reclamo de justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo, su sucesora y viuda, Grecia Quiroz, afirmó: “no vamos a dejar que nadie venga a pisotear a los uruapenses, no vamos a dejar que nadie venga a ensangrentar a los uruapenses. No lo vamos a permitir”.

Durante su discurso, afirmó que su visita a la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional “no fue para doblar las manos, fue para exigir justicia, para ir a exigir que volteara a ver a nuestro municipio. Que saquen a todos esos delincuentes que hay, para exigir que ninguno de nosotros tenga que vivir bajo la extorsión, que el comerciante, el tortillero, la gente que nos sostiene no sea más extorsionada”.

Con el sombrero de Manzo en alto, afirmó que quienes lo mandaron matar no supieron que “este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable que en 2027 le vamos a dar un voto de castigo, porque lo vamos a hacer valer y vamos a honrar su memoria. Ni un paso atrás”.