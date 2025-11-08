Alonso Urrutia y Ernesto Martínez Elorriaga

Enviado y corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 4

Uruapan, Mich., Hay quien dice que llegó todo el pueblo… a saber, pero fueron miles y miles que paralizaron esta ciudad. Salieron a las calles a corear, clamar, exigir justicia para Carlos Manzo, a una semana de su ejecución en la plaza principal de Uruapan. En el sentir de los miles de asistentes, nadie olvidó que lo dejaron solo hasta su muerte.

Enardecida, la masa no encuentra límites en sus reproches: “Carlos no murió, el gobierno lo mató”. Y a ratos, un rabioso reclamo: “¡Fuera Bedolla!” Un repudio generalizado contra el gobernador michoacano a quien echan en cara desde su ineptitud en este colapso de la seguridad en Uruapan hasta sugerir, en la lógica de Fuenteovejuna, su responsabilidad en la muerte de Manzo.

Casi tres horas de protesta, en las que las consignas alcanzaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien, pese a su ofrecimiento de consultar e instrumentar un nuevo plan de seguridad para la entidad y su promesa de no abandonarlos, no le valieron para evitar los reproches: “Claudia, Carlos te llamó con vida. Hoy te reta con su muerte”.

Desde temprano se presagiaba una jornada agitada en Uruapan, que amaneció paralizada: ni escuelas ni comercios abrieron; tampoco gasolineras y funerarias. Una pausa para salir a reclamar que ya son tantos los decesos en la región que no se pueden tolerar.

Todos se sumaron al repudio por el asesinato de Manzo. La gente bullía por las calles para llegar al punto de salida donde se convocó esta manifestación. Miles de pancartas reflejaban la efervescencia social que vive Urua­pan desde que fue sacudida por el “magnicidio” que representó la trágica muerte del alcalde.

Uruapan es una ciudad de contrastes. Cerca de 300 colonias, la mayoría en pobreza y, según cifras oficiales, hasta 8 por ciento de la población registra pobreza extrema. Referencia que contrasta con una economía pujante por el comercio, la zona industrial y especialmente por el procesamiento del aguacate.

Pero también es una ciudad asfixiada, aseguran, por el crimen organizado, donde operan el cártel Jalisco Nueva Generación, Templarios, Blancos de Troya, Viagras y Cárteles Unidos. Activismo delincuencial traducido en secuestros, homicidios –han sido asesinados al menos cuatro periodistas– y extorsiones.

Un desafío del crimen organizado que le costó la vida a Manzo. Decenas y decenas protestaron con el sombrero puesto, reivindicación explícita del Movimiento del Sombrero que impulsó a Manzo hasta la presidencia municipal.

En ese clamor, la gente hace tabla rasa y escala sus acusaciones sobre las responsabilidades gubernamentales. Hay un rechazo generalizado hacia la inoperancia del gobierno estatal, pero con la irritación que prevalece a una semana, quienes se manifestaron también reclamaron a la Presidenta su pasividad ante lo que vive Uruapan y el abandono a Manzo en su empeño pacificador.

“¡Carlos Manzo vive!”, el coro que inundó las calles

Su nombre lo coreaban todos, pues en una semana la figura del alcalde ha crecido exponencialmente. Su muerte lo convirtió en un ícono. Había decenas, centenares de fotografías con su sonriente figura y su inseparable sombrero a lo largo de toda la marcha. Y un coro implacable: “¡Carlos Manzo vive!”