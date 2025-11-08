A

nte el equilibrio de fuerzas a lo largo del resto del frente de guerra en Ucrania, la localidad de Pokrovsk, en la región ucrania de Donietsk, que antes de 2022 tenía 60 mil habitantes y ahora, tras meses de intento de asedio, sólo quedan poco más de mil, se ha convertido, para Kiev, en símbolo de la resistencia y, para Moscú, en el primer triunfo a escala local que necesita desde la toma de Bakhmut en mayo de 2023 o de Avdiivka en febrero de 2024.

De acuerdo con los datos disponibles, al margen de las exageraciones y omisiones de cada lado, en prácticamente todo Pokrovsk se libran combates entre reducidos grupos de militares rusos que incursionan a diario y efectivos de las fuerzas especiales ucranias que, en días recientes, llegaron de refuerzo. Los rusos cambiaron de táctica, suspendiendo los anteriores asaltos suicidas con elevado número de bajas, y los ucranios se aferran a mantener, con sus mejores efectivos que quizás podrían ser más útiles en otros sitios, una plaza que ya no tiene sentido.

Hasta ahora, y a pesar de que el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerasimov, y el presidente Vladimir Putin lo anunciaron como un hecho consumado hace casi dos semanas, se estrecha el posible cerco de Pokrovsk, pero no se ha cerrado, ya que las tropas ucranias controlan un sector de entre 3 y 4 kilómetros hasta Mirnogrado, la otra eventual pinza que pretende bloquear a sus soldados.