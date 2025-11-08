“Q

uiero comentarles que atrás de todo esto, no sé si viva, no sé si no viva, pero va a salir y ustedes verán el nombre de un, anótenle de una vez, sí, en serio, se llama el licenciado Carlos González García, que ha sido enemigo histórico de todo esto que se intenta hacer. Él se levantó, fue a levantar a los pueblos y barrios originarios; él era el que estaba atrás del movimiento en contra de la doctora Claudia, que en ese momento era nuestra jefa de Gobierno”, éstas son algunas de las advertencias que lanzó el pasado 30 de octubre la diputada Judith Vanegas Tapia en una reunión entre legisladores locales y el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de Mexico.

Decenas de comunidades originarias, organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos se han pronunciado durante esta semana en contra de la amenaza abierta contra Carlos González, abogado especialista en derecho agrario e integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena (CNI), red de pueblos surgida a raíz del levantamiento del EZLN. Lo increíble es que ninguno de los pronunciamientos haya merecido hasta el momento una respuesta oficial que garantice la protección del defensor estigmatizado.