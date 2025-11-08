Cartón de El Fisgón es perfecto epitafio para Netanyahu, afirma
l cartón “Calavera sionista”, severo y terminante, es el epitafio perfecto para acompañar la memoria histórica de Benjamin Netanyahu hasta el final de los tiempos. “Bueno, breve y sustancioso” es el mensaje que nos entregan las palabras y los trazos del maestro monero Rafael Barajas, El Fisgón. Su musa tan sólo mejora con el tiempo, como los buenos vinos.
Anselmo Galindo
Agradecimiento por atención en el IMSS
Estimados señores: si ustedes me permiten, deseo expresar a través de su conducto mi agradecimiento a la licenciada Melina Bravo Pardo, jefa de la división operativa del Instituto Mexicano del Seguro Social, por su oportuna intervención para que se me hiciera un espacio a fin de que se me realizara un estudio especializado en la Unidad Médico Familiar 161. Toda vez que para efectuar dicho estudio, las agendas se encontraban saturadas y mi caso requería cierta prontitud. Por lo anterior, considero pertinente destacar la sensibilidad con la que la licenciada Bravo Pardo atendió mi caso.
Juan Manuel Hernández Castillo
Busca Presidenta tipificar el delito de acoso sexual en el país
A nombre de las mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó cargos contra el hombre alcoholizado que violó su espacio personal. Pero más allá de eso, impulsará una revisión legislativa para que el acoso sexual sea tipificado como delito en todas la entidades federativas.
Eduardo Bistráin, Julio César Delgadillo Fuentes, Pedro Jonathan Ramírez Nuño, Pilar Pantoja, Estela Vite, Patricia Hinojosa, Juan Barajas, Adriana Abundis, Ana Isabel Valdez y Araceli Aceves. Se pueden ver todas las firmas en el siguiente link https://bit.ly/4nFWskf
Ejemplar combate a la delincuencia organizada
Es de resaltar los enormes logros de las fuerzas armadas de México al asegurar desde hace ya meses cuantiosos cargamentos de droga y detenciones al por mayor, como lo ejemplifican las últimas notas de César Arellano e Iván Evair al afectar a los malosos en Michoacán y Mazatlán con 980 y 408 millones de pesos, respectivamente.
Sin embargo, esa eficacia de los elementos de seguridad se ve nulificada con la liberación de los detenidos que avalan jueces y es ahí donde el nuevo tribunal, que investiga a togados corruptos, debe acelerar su intervención no sólo con la destitución de los mismos, sino con su ejemplar enjuiciamiento.
José Lavanderos
Décima por la deuda de la sociedad con las mujeres
Que caminen libremente
por la calle las mujeres,
que en el Metro sean los seres
a los que cuide la gente;
yo creo que ya es pertinente
que la deuda acumulada
por siglos quede saldada
y que por fin la mujer
diario la podamos ver
que es por todos respetada.
Benjamín Cortés V.
Invitaciones
Presentación del libro Las costureras, explotación que no termina
El Taller de Economía del Trabajo (Tadet), de la Facultad de Economía de la UNAM, invita a la presentación del libro Las costureras, explotación que no termina. Con el fin de que se dé a conocer la forma en que vivían y trabajaban las costureras y costureros del país antes y después del terremoto del 19 de septiembre de 1985.
La cita es mañana a las 12 horas, en el local de las costureras que se encuentra en la calle Manuel J. Othón, número 160, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.
Para mayor información, comunicarse con el actuario Francisco Muñoz Apreza al número 56-1319-5925.
Francisco Muñoz Apreza
Solicita apoyo para el pueblo cubano por paso de Melissa
Ante los graves daños ocasionados por el huracán Melissa en Cuba, hacemos un llamado solidario para apoyar con donativos al pueblo cubano afectado por los embates del fenómeno climatológico por el oriente de la isla.
Los datos para las transferencias bancarias son: banco Santander a nombre de Julieta Herrera, cuenta 26031551627, tarjeta 55790900 43347815, CLABE interbancaria 014225260315516272.
El comprobante del depósito se deberá enviar al WhatsApp 55-1652-7634 para que se les haga llegar su bono de agradecimiento. ¡Devolvamos un poco de todo lo que Cuba le da al mundo!
Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, Líbano Bretón, Ana Rodrigo, Esteban Rivero, Aline Pérez y Tamara Barra
Conferencia: Perú rompe relaciones diplomáticas por asilo a Betssy Chávez
Brújula Metropolitana invita a la conferencia Asilo poderoso: Perú rompe relaciones diplomáticas por asilo a Betssy Chávez, con la maestra Génova Verónica Peralta Piña. Sábado 8 de noviembre a las 17 horas, en Misantla 11, Roma sur. Central Campesina Cardenista; a tres calles del metro Centro Médico, salida sur-poniente, por Tehuantepec, Ciudad de México. Entrada Libre.
Informes: 55-5275-6418, [email protected] Laura Nava y Fabián Zavala
Foro en solidaridad con Fintras
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Conferencia de las Resistencia invitan a organizaciones sociales, populares, sindicales y personalidades al Foro en Solidaridad con la doctora Belén Benítez López, secretaria de Estrategia y Fortalecimiento Sindical del Sindicato Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (FINTRAS) REG. 97/24, quien fue cesada de su trabajo por ejercer la defensa legítima de los derechos humanos laborales de las y los agremiados de IMSS Bienestar.
Hoy, a las 13:00 horas, en el Auditorio Maestro Agustín Ascensión Vázquez, de la Sección 9 de la CNTE, Belisario Domínguez 32, colonia Centro (metro Allende o Bellas Artes). ¡Con la bata y la verdad, Belem volverá!