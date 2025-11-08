Cartón de El Fisgón es perfecto epitafio para Netanyahu, afirma

l cartón “Calavera sionista”, severo y terminante, es el epitafio perfecto para acompañar la memoria histórica de Benjamin Netanyahu hasta el final de los tiempos. “Bueno, breve y sustancioso” es el mensaje que nos entregan las palabras y los trazos del maestro monero Rafael Barajas, El Fisgón. Su musa tan sólo mejora con el tiempo, como los buenos vinos.

Anselmo Galindo

Agradecimiento por atención en el IMSS

Estimados señores: si ustedes me permiten, deseo expresar a través de su conducto mi agradecimiento a la licenciada Melina Bravo Pardo, jefa de la división operativa del Instituto Mexicano del Seguro Social, por su oportuna intervención para que se me hiciera un espacio a fin de que se me realizara un estudio especializado en la Unidad Médico Familiar 161. Toda vez que para efectuar dicho estudio, las agendas se encontraban saturadas y mi caso requería cierta prontitud. Por lo anterior, considero pertinente destacar la sensibilidad con la que la licenciada Bravo Pardo atendió mi caso.

Juan Manuel Hernández Castillo

Busca Presidenta tipificar el delito de acoso sexual en el país

A nombre de las mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó cargos contra el hombre alcoholizado que violó su espacio personal. Pero más allá de eso, impulsará una revisión legislativa para que el acoso sexual sea tipificado como delito en todas la entidades federativas.

Ejemplar combate a la delincuencia organizada

Es de resaltar los enormes logros de las fuerzas armadas de México al asegurar desde hace ya meses cuantiosos cargamentos de droga y detenciones al por mayor, como lo ejemplifican las últimas notas de César Arellano e Iván Evair al afectar a los malosos en Michoacán y Mazatlán con 980 y 408 millones de pesos, respectivamente.

Sin embargo, esa eficacia de los elementos de seguridad se ve nulificada con la liberación de los detenidos que avalan jueces y es ahí donde el nuevo tribunal, que investiga a togados corruptos, debe acelerar su intervención no sólo con la destitución de los mismos, sino con su ejemplar enjuiciamiento.

José Lavanderos

Décima por la deuda de la sociedad con las mujeres

Que caminen libremente

por la calle las mujeres,

que en el Metro sean los seres

a los que cuide la gente;

yo creo que ya es pertinente

que la deuda acumulada

por siglos quede saldada

y que por fin la mujer

diario la podamos ver

que es por todos respetada.

Benjamín Cortés V.

Presentación del libro Las costureras, explotación que no termina

El Taller de Economía del Trabajo (Tadet), de la Facultad de Economía de la UNAM, invita a la presentación del libro Las costureras, explotación que no termina. Con el fin de que se dé a conocer la forma en que vivían y trabajaban las costureras y costureros del país antes y después del terremoto del 19 de septiembre de 1985.