Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 24

Nueva York., James Watson, el estadunidense premio Nobel de Medicina 1962, quien revolucionó la ciencia al descubrir la estructura del ADN junto a su colega británico Francis Crick, falleció a los 97 años, anunció ayer el Laboratorio Cold Spring Harbor, donde trabajó gran parte de su carrera.

Su labor pionera en la ciencia se vio empañada por comentarios racistas sobre genética y raza, que lo obligaron a renunciar a su puesto en el prestigioso laboratorio a los 80 años.

En 2007, Watson declaró al semanario británico The Sunday Times que era “intrínsecamente pesimista respecto al futuro de África” porque “todas nuestras políticas sociales se basan en la premisa de que su inteligencia (la de los negros) es igual a la nuestra (los blancos), cuando en realidad todas las pruebas demuestran lo contrario”.

Ese mismo año, y en la sede de la sociedad real británica, durante la presentación de un libro, pidió disculpas: “A todos los que dedujeron de lo que dije que África, como continente, es genéticamente inferior, a todos ellos les pido disculpas. No es lo que quise decir. No hay base científica para aseverarlo”, publicó la BBC.