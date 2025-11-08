Xinhua, Afp y Ap

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 24

Belém. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró ayer que sin multilateralismo no existirá solución para el cambio climático, y que el mundo “aún está lejos” de cumplir los objetivos trazados en el Acuerdo de París hace 10 años, durante la clausura de la Cumbre de Líderes de la COP30 sobre el cambio climático.

“Hago un llamado a todos ustedes. No existe solución para el planeta fuera del multilateralismo. La Tierra es una. La humanidad es una. La respuesta debe venir de todos, para todos”, sentenció el mandatario.

Agregó que “es factible trabajar por una transición justa en la que el sur global tenga las oportunidades que le fueron negadas en el pasado”, al solicitar a las naciones desarrolladas mayores compromisos con los pueblos más afectados por la degradación ambiental generada por 200 años de industrialización con energías fósiles.

“Podemos avanzar hacia el futuro sin renunciar a exigir que quienes históricamente se han beneficiado más de las emisiones rindan cuentas como merecen. Las regiones en riesgo de volverse inhabitables se encuentran en América Latina, Asia y África. Las islas que podrían desaparecer se encuentran en el Caribe y el Pacífico. Guardar silencio es condenar una vez más a quienes ya son los condenados de la Tierra”, enfatizó.