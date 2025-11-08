▲ Al centro, la titular de Semarnat posa junto con otros líderes mundiales para la foto del cierre de la cumbre. Foto Afp

Jared Laureles

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 24

Ante la cumbre de líderes de la COP 30, en Brasil, México advirtió que existe una “parálisis” de la comunidad internacional frente al cambio climático, el cual es ya una realidad que está causando estragos en el planeta.

Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), llamó a actuar frente a esta emergencia que “no distingue territorio, ni ideología, ni estatus”. A su vez, aseguró que México tratará el fenómeno como un tema de seguridad nacional.

“Lo inaceptable es la parálisis del mundo ante ella, la dilución de la voluntad política en discursos políticamente correctos y vacíos, la cobardía disfrazada de diplomacia, la negación ante la ciencia que anestesia la acción”, enfatizó.

Durante la sesión plenaria de la Cumbre Climática de Líderes, en Belém do Pará, Bárcena reafirmó el compromiso del gobierno de México con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, a 10 años del Acuerdo de París, y presentó formalmente la Tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), con una meta de mitigación al 2035 “por primera vez, en términos absolutos”.

Detalló que el país se compromete a alcanzar un máximo de emisiones netas de entre 364 y 404 millones de toneladas de carbono equivalente, de manera no condicionada, lo que representa una reducción de más de 50 por ciento respecto al escenario tendencial.

También, abundó, se asume una meta condicionada para no rebasar entre 332 y 363 millones de toneladas de carbono equivalente.

Plan México

Bárcena indicó que la NDC 3.0 es una ruta para “una nueva forma de industrialización en México que se llama Plan México”, en el que se contemplan sectores estratégicos como el transporte, la generación eléctrica, la industria, la agricultura, la ganadería, los residuos, el petróleo, el gas y la construcción.