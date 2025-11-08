Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 23

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que habló con sus homólogos de Rusia y China sobre una posible desnuclearización, lo que sería “algo grandioso”. Asimismo, dijo estar “abierto” a considerar el levantamiento de sanciones a Irán, mientras que Teherán aseguró que busca la paz, pero no cederá a la coerción.

“Podríamos destruir el mundo 150 veces. No hay necesidad de ello (...) todos preferiríamos invertir ese dinero en otras cosas, cosas que beneficien a la gente”, declaró Trump.

Añadió que, a petición de Irán, podría estar “abierto a considerar” el levantamiento de sanciones impuestas a Teherán por acusaciones de que busca dotarse de armas nucleares.

Trump hizo estas declaraciones durante su encuentro con los dirigentes de Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Kazajistán, que ha anunciado su intención de adherirse a los Acuerdos de Abraham, los cuales permitieron la normalización y el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Emiratos Árabes Unidos y Bahréin con el Estado de Israel, en septiembre de 2020.

El mandatario estadunidense mencionó a Teherán al señalar que “muchos países querían participar (de estos acuerdos), pero no podían debido a la situación de Irán, que tenía la posibilidad de fabricar armas nucleares”.

Dijo que “cuando Irán acosaba a Medio Oriente, cosa que ya no hace, les costaba mucho oponerse a ello”.

Agregó que “Irán ha quedado muy diezmado en lo que respecta a su programa nuclear”, en alusión a los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país árabe.