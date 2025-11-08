▲ Decenas de personas acudieron a la plaza Independencia, en Kiev, al funeral de Kostiantyn Huzenko, un conocido fotógrafo documental de 28 años que murió en la guerra. Foto Ap

Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 23

Moscú. El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, anunció que Rusia y Ucrania aceptaron la tregua promovida por el organismo debido a la “extremadamente precaria” situación de seguridad nuclear en la central atómica de Zaporiyia, para iniciar este sábado “trabajos de reparación” en las proximidades de la planta.

“Acaba de entrar en vigor otro alto el fuego localizado, que se logró con la mediación de la OIEA, cerca de la central atómica de Zaporiyia, lo cual permitirá realizar trabajos de reparación destinados a reforzar sus conexiones con el suministro eléctrico externo y prevenir un accidente nuclear”, declaró Grossi en Viena, donde tiene su sede el organismo.

Precisó que esta tregua hará posible que los especialistas comiencen, a partir de este 8 de noviembre, a restablecer el suministro de electricidad desde la subestación Ferrosplavnaya-1, que junto con la subestación Dneprovskaya, reparada el mes pasado, permitirá que la central de Zaporiyia tenga acceso a dos líneas de suministro eléctrico.