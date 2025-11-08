Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 23
Moscú. El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, anunció que Rusia y Ucrania aceptaron la tregua promovida por el organismo debido a la “extremadamente precaria” situación de seguridad nuclear en la central atómica de Zaporiyia, para iniciar este sábado “trabajos de reparación” en las proximidades de la planta.
“Acaba de entrar en vigor otro alto el fuego localizado, que se logró con la mediación de la OIEA, cerca de la central atómica de Zaporiyia, lo cual permitirá realizar trabajos de reparación destinados a reforzar sus conexiones con el suministro eléctrico externo y prevenir un accidente nuclear”, declaró Grossi en Viena, donde tiene su sede el organismo.
Precisó que esta tregua hará posible que los especialistas comiencen, a partir de este 8 de noviembre, a restablecer el suministro de electricidad desde la subestación Ferrosplavnaya-1, que junto con la subestación Dneprovskaya, reparada el mes pasado, permitirá que la central de Zaporiyia tenga acceso a dos líneas de suministro eléctrico.
Para Grossi, tanto Rusia como Ucrania “son conscientes de los riesgos que supone la desconexión prolongada de una planta atómica, como de tener reservas limitadas de fuentes externas de suministro eléctrico”. Por ello, expertos del organismo supervisarán las labores de reparación, igual que lo hicieron en la anterior subestación.
“La conexión podrá quedar restablecida pocos días después de iniciados los trabajos”, destacó Grossi. Se podrá hablar de situación estable en materia de seguridad en la planta de Zaporiyia sólo cuando termine el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, agregó.