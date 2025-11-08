Mundo
Arriba subsecretario de EU a toma de protesta en Bolivia
Periódico La Jornada
Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 22

El presidente de Bolivia, Luis Arce, ofreció “disculpas al pueblo” durante su último discurso como mandatario por los errores de su gestión. Lamentó que “el deseo de poder” del ex presidente Evo Morales haya dejado “herido de muerte” al proceso de cambio y también afectara la gestión gubernamental. El subsecretario de Estado estadunidense, Christopher Landau (en la imagen), llegó al país para asistir hoy al relevo presidencial de Rodrigo Paz. Resaltó que el viaje ha sido “uno de los más emotivos”. También llegaron los presidentes de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Ecuador.

