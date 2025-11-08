Armando G. Tejeda

Corresposal

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 22

Madrid. La policia española, en colaboración con los servicios de inteligencia de Colombia y de la Ameripol-El Paccto 2.0 de la Unión Europea (UE), identificaron y desarticularon una célula del cártel del Tren de Aragua, fundado en Venezuela y que presuntamente se dedica al tráfico de droga, principalmente de cocaína rosa o tusi, a ejecutar asesinatos por encargo, al secuestro y a las extorsiones.

La operación policial se saldó con 13 detenidos, la mayoría en Cataluña –en Barcelona y Girona–, además de Madrid, Valencia y La Coruña.

En marzo de 2024 se realizó la primera operación policial española contra el Tren de Aragua, en la que se detuvo en Barcelona a Gerso Guerrero, hermano de Héctor Rustherford Guerrero, alias El Niño Guerrero, líder de la organización delictiva a nivel internacional.

Dicha operación se ejecutó debido a una orden internacional de detención que interpusieron las autoridades venezolanas por su presunta participación en delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir.

En julio de 2024, Gerso fue extraditado a su país, pero a raíz de esa detención se recabó infor-mación sobre la organización y sus planes de expansión en España.

Operación Intercity

Según informó la policía española, en el operativo denominado Intercity, arrestaron a 13 miembros del Tren de Aragua: ocho en Barcelona, dos en Madrid y tres en Girona, La Coruña y Valencia. Cuatro de ellos ya están en prisión, tras la orden del juez Antonio Piña, de la Audiencia Nacional.