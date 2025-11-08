Orlando Pérez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 21

Sin tener todavía la anuencia del pueblo ecuatoriano, convocado a una consulta popular este 16 de noviembre para aprobar o rechazar la presencia de bases militares extranjeras, el presidente Daniel Noboa adelanta las gestiones para que en Salinas y Manta se coloquen instalaciones militares estadunidenses.

El mandatario ecuatoriano auspicia una campaña proselitista en este sentido y sostuvo reuniones con Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La oficina que dirige Noem se encarga de la lucha contra el terrorismo y encabeza las tareas de detención masiva de migrantes. Es también conocida por mantener relaciones estrechas con los ministerios de Seguridad y del Interior de países en el continente americano en asuntos como ciberseguridad, aduanas, rescate marítimo y seguridad del transporte.

Estados Unidos tiene instalaciones en el exterior, a través de su Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, para identificar casos criminales contra organiza-ciones delictivas trasnacionales.

Esta semana, la funcionaria vi-sitó Ecuador, donde su departa-mento posee dos oficinas. Viajó a Manta y Salinas, de la mano del presidente Noboa, para revisar los puertos, aeropuertos y bases militares ecuatorianas donde podrían alojarse los destacamentos y naves estadunidenses.

Al terminar su visita, Noem escribió en su cuenta de X: “Fue un honor reunirme con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y con los hombres y mujeres de la FAE en la base aérea Eloy Alfaro”, (donde funcionó un campamento militar estadunidense entre 1998 y 2009, cuando el presidente de entonces, Rafael Correa, no renovó el convenio que autorizaba su existencia).