Reuters, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 8 de noviembre de 2025, p. 20

Washington. Estados Unidos recopiló información de inteligencia el año pasado en la que se indicaba que abogados militares israelíes advirtieron que existían pruebas que podrían respaldar cargos por crímenes de guerra contra Israel por su campaña militar en Gaza.

La información de inteligencia, hasta ahora no divulgada y descrita por los ex empleados como una de las más sorprendentes compartidas con los altos mandos políticos estadunidenses durante la guerra entre Hamas e Israel, reveló dudas dentro del ejército israelí sobre la legalidad de sus tácticas, que contrastaban marcadamente con la postura pública de Tel Aviv en defensa de sus acciones, sostuvo ayer Reuters.

Dos de los ex servidores públicos estadunidenses afirmaron que el material no circuló ampliamente dentro del gobierno hasta finales de la administración de Joe Biden, cuando se difundió más ampliamente antes de una sesión informativa del Congreso en diciembre de 2024.

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, declinó hacer comentarios a Reuters al ser consultado sobre la inteligencia estadunidense y un debate interno en la administración Biden al respecto.

Tampoco la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prófugo de la Corte Penal Internacional, ni la Casa Blanca respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios por parte de la agencia noticiosa.